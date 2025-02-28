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События

В первый день весны в ряде областей РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 20:03 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 1 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке, днем на юге, востоке Атырауской области ожидается снег. На востоке, юге области низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. В Атырау ожидаются временами снег, низовая метель.

Ночью на западе области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 м/с. В Актау ожидаются снег, гололед, низовая метель.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

В центре, на юге Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, в центре, на юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде ночью ожидается гололед. Временами туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, востоке Костанайской области ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы и Алматинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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