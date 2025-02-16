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События

Штормовое предупреждение на понедельник объявили в ряде областей Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 19:43 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 17 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ожидаются осадки (снег, дождь), на западе, севере области сильный снег, метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актобе ожидаются осадки (снег, дождь), ночью метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. В Шымкенте ночью ожидается туман. В Туркестане ночью туман.

В Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. В Атырау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман.

Ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На западе, севере области туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается временами туман. В Жезказгане временами туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке области временами туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Абайской области ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе, востоке порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Костанае ночью ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. В Таразе ночью и утром ожидается гололед. Временами туман.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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