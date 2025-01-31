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События

Туман, дождь и метель: в каких областях РК на субботу объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 20:02 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 1 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере Улытауской области ожидаются снег, на западе, в центре области небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. На севере, востоке, в центре области временами туман. В Жезказгане днем ожидаются снег, метель. Ночью и утром туман.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. На западе, севере, востоке области временами туман. В Караганде днем ожидаются снег, метель. Ночью и утром туман.

В Жетысуской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Петропавловске ожидаются ночью снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается туман

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке, в центре области снег, метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

Ночью на востоке, юге, в центре Абайской области ожидаются снег, метель, днем на юге области снег, метель. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, юге Актюбинской области ожидаются гололед, туман. В Актобе сохраняется гололед, ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются снег, метель. Днем осадки (снег, дождь), метель, гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, низовая метель, днем осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются снег, метель.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью ожидаются снег, гололед. Временами ожидается туман.

Днем в Павлодарской области ожидается снег, на западе области низовая метель. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на неделю.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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