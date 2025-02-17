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События

Бывший замакима Актау Тимур Садвакасов задержан в Узбекистане

Бывший замакима Актау Тимур Садвакасов задержан в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 17:09 Фото: пресс-служба акимата Актау
При попытке скрыться от правосудия задержан находившийся в межгосударственном розыске Тимур Садвакасов. Об этом 17 февраля 2025 года заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

7 февраля мы писали, что экс-заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск по инициативе Департамента экономических расследований по СКО. Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов.

"Садвакасов Тимур Хабдуллаевич задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации Садвакасов Т. Х. водворен в следственный изолятор", – сообщили сегодня в пресс-службе АФМ РК.

В настоящее время, как пояснили в агентстве, совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы для его экстрадиции из Узбекистана.

"Садвакасову Т. Х. предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере", – напомнили в пресс-службе АФМ РК.

По данным ведомства, в июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении Обуховское – Курманбаев С. Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров Долгалева В. И.

"После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили", – заключили в пресс-службе АФМ РК.

Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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