Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана

На встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев предложил открыть Региональный центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи президент указал на такие насущные вызовы для региона Центральной Азии, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность.

Токаев позитивно отозвался об усилиях Германии в купировании этих и других угроз через собственную проектную деятельность, а также в рамках ЕС, ОБСЕ и других международных организаций.

Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать усилия международного сообщества и особенно государств Центральной Азии для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.

"В этом контексте он указал на важность создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы", – говорится в тексте Акорды.

Также в ходе встречи Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров, и отметил, что дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.

