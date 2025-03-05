Казахстанская авиакомпания попалась на незаконных наценках на билеты

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Zakon.kz сообщили, что выявили признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны авиаперевозчика Fly Arystan.

Как оказалось, стоимость авиабилетов увеличивалась за счет скрытых доплат, автоматически добавляемых на различных этапах бронирования.

Глава Агентства Марат Омаров 5 марта 2025 года уточнил, что авиаперевозчик повышал стоимость авиабилета путем взимания комиссии за транзакцию при реализации авиабилетов.

"Это так называемый "drip pricing", капельное ценообразование, которое в принципе в европейском законодательстве вообще запрещено. Данные факты мы выявили, вынесено было уведомление в отношении авиаперевозчика о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое в последующем было исполнено". Марат Омаров

Теперь в производстве Агентства находится антимонопольный анализ в отношении рынка внутренних авиаперевозок.

Материал по теме Аэропорт Алматы не будет поднимать тарифы на парковку

21 февраля сообщалось о другом нарушении антимонопольного законодательства. Тогда дочернюю компанию АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекли к штрафу.