Трассы закрыли в трех областях Казахстана

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6 марта 2025 года в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на некоторых республиканских автодорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничения коснутся следующих участков: Карагандинская область: автодорога Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 51-266 (граница Акмолинской области – г. Темиртау);

автодорога Акчатау – Агадырь – Ортау – автомобильная дорога Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты, км 0-180 (п. Акчатау – граница области Улытау). Акмолинская область: автодорога Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 35-51 (п. Кабанбай батыр – граница Карагандинской области). Область Улытау: автодорога Акчатау – Агадырь – Ортау – автомобильная дорога Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты, км 180-195 (граница Карагандинской области – до автодороги KAZ14). Ориентировочное время открытия – 7 марта 2025 года в 07:00. Вчера, 5 марта, синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 марта. Стало ясно, что зима возвращается в Казахстан.

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