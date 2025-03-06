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События

Трассы закрыли в трех областях Казахстана

Трассы закрыли из-за погодных условий , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 19:06 Фото: pexels
6 марта 2025 года в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на некоторых республиканских автодорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничения коснутся следующих участков:

Карагандинская область:

  • автодорога Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 51-266 (граница Акмолинской области – г. Темиртау);
  • автодорога Акчатау – Агадырь – Ортау – автомобильная дорога Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты, км 0-180 (п. Акчатау – граница области Улытау).

Акмолинская область:

  • автодорога Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 35-51 (п. Кабанбай батыр – граница Карагандинской области).

Область Улытау:

  • автодорога Акчатау – Агадырь – Ортау – автомобильная дорога Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты, км 180-195 (граница Карагандинской области – до автодороги KAZ14).

Ориентировочное время открытия – 7 марта 2025 года в 07:00.

Вчера, 5 марта, синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 марта. Стало ясно, что зима возвращается в Казахстан.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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