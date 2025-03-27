Трассы закрыли в трех областях Казахстана

Фото: pixabay

По состоянию на 18:00 27 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничения коснутся следующих участков: Актюбинская область: автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92 (от Кандыагаша до Эмбы). Костанайская область: на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ). Северо-Казахстанская область: автодорога "Обход г. Петропавловск", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль). Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 27, 28 и 29 марта 2025 года по Казахстану. Из него следует, что в республику возвращаются 25-градусный мороз, дожди и снег.

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