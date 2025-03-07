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События

Сильный снег с дождем накроет Казахстан: какая погода ожидается 8 марта

Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 18:16 Фото: Zakon.kz
Прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящую субботу, 8 марта 2025 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду РК по-прежнему будет определять северо-западный циклон, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки. По республике ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра", – говорится в сообщении.

Вместе с тем на юго-западе, в горных районах Жамбылской области, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается усиление юго-западного ветра до 30 м/с и более.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 8 по 10 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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