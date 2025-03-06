Сильный снегопад накроет Казахстан

Прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящую пятницу, 7 марта 2025 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра.

"Погоду Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке, юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что днем на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.

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Ранее синоптики уже заявляли, что в преддверии Международного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана. Об этом говорится в подробном прогнозе погоды по стране на 6, 7 и 8 марта 2025 года.