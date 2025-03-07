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События

Трассы закрыли в 10 областях Казахстана из-за сильного снегопада

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 23:38 Фото: Zakon.kz
В Казахстане на республиканских автомобильных дорогах в 10 областях введено ограничение движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Актюбинская область:

  • автодорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 776-1240 (г. Актобе – граница Кызылординской области).

Область Абай:

  • автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 615-768 (граница области Жетысу – г. Аягоз);
  • автодорога "Таскескен – Бахты – граница КНР" км 0-75 (с. Таскескен – с. Урджар).

Атырауская область:

  • автодорога "Атырау – Уральск" км 5-62 (г. Атырау – с. Махамбет).

Жамбылская область:

  • автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 534-593 (с. Айши-Биби – граница Туркестанской области).
  • автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 159-238 (с. Отар – с. Кайнар).

Область Жетысу:

  • автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 558-615 (г. Ушарал – граница области Абай);
  • автодорога "Сарыозек – Коктал" км 45-68 (перевал Алтын-Эмель).

Костанайская область:

  • автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 252-340 (граница области Улытау – г. Аркалык).

Кызылординская область:

  • автодорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области – г. Аральск).

Область Улытау:

  • автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 137-252 (с. Улытау – граница Костанайской области).

Туркестанская область:

  • автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 593-620 (граница Туркестанской области – п. Т. Рыскулова).

Алматинская область:

  • участок автодороги "Кокпек – Кеген – гр.Кыргызстана" км 0-72, (с.Кокпек-с.Кеген);  
  • участок автодороги "Кеген – Нарынкол" км 0-89, (Кеген-с.Нарынкол);  
  • участок автодороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау" км 0-15, (с.Тузбастау-с.Бескайнар); 

В настоящее время для содержания дорог задействованы 803 единицы спецтехники и 1859 специалистов.

Ранее в Астане и 17 областях Казахстана на 8 марта синоптики объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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