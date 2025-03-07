Зима не сдается: по всему Казахстану синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 8 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидаются осадки, на юге, востоке, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, востоке, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Талдыкоргане ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются гололед, туман.

В Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, юге, в центре области низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, западный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе на дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в Жамбылской области ожидаются осадки, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем в горных районах области гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман и ветер юго-западный, временами порывы 30 м/с и более.

В Кызылординской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем в центре, на востоке области осадки (дождь, снег). На севере, в центре области гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, в центре области 23 м/с. В Кызылорде ожидается гололед. Ветер западный 15-20 м/с.

На востоке, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ветер западный, на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, туман. Ветер западный, порывы 18 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, туман.

По области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На юге области метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью в области Улытау ожидаются осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег), днем осадки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки, метель, гололед, ночью сильные осадки (дождь, снег). Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Карагандинской области ожидаются снег, метель, днем осадки, метель, на западе, юге области сильные осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде на дорогах ожидается гололедица.

В Астане днем ожидаются осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед.

В Костанайской области ожидаются снег, днем на юге области осадки (дождь, снег). Ожидается низовая метель, днем гололед. На севере, западе области туман.

Ночью на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на юге области туман. В Шымкенте ожидаются ночью осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Туркестане ожидаются ночью осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.



В Акмолинской области ожидаются днем на западе, юге осадки (дождь, снег). Ночью на юге, востоке области, днем на западе, юге области низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На юге области ожидается метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.



Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. На западе, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег), в горных районах области временами сильный снег.

Ранее прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящую субботу, 8 марта 2025 года, предоставили синоптики. Подробнее можно узнать здесь.

