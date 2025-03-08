Важные трассы закрыли из-за бурана в пяти областях Казахстана

8 марта движение ограничили на республиканских автомобильных дорогах в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Атырауская область:



автодорога "Атырау – Уральск" км 5-62 ( г. Атырау – с. Махамбет).

Область Жетысу:

автодорога "Сарыозек – Коктал" км 45-68 ( перевал Алтын Емель).

Костанайская область:

автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 252-340 (гр. Улытауской обл. – г. Аркалык).

Область Улытау:

автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 137-252 (с. Улытау – гр. Костанайской обл).

Область Абай:

автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 683-768 ( уч. от пов. Таскескен – г. Аягоз).

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 9 марта 2025 года опубликовали синоптики. А о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте можно узнать здесь.

