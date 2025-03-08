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События

Важные трассы закрыли из-за бурана в пяти областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 19:35 Фото: Zakon.kz
8 марта движение ограничили на республиканских автомобильных дорогах в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Атырауская область:

  • автодорога "Атырау – Уральск" км 5-62 ( г. Атырау – с. Махамбет).

Область Жетысу:

  • автодорога "Сарыозек – Коктал" км 45-68 ( перевал Алтын Емель).

Костанайская область:

  • автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 252-340 (гр. Улытауской обл. – г. Аркалык).

Область Улытау:

  • автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 137-252 (с. Улытау – гр. Костанайской обл).

Область Абай:

  • автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 683-768 ( уч. от пов. Таскескен – г. Аягоз).

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 9 марта 2025 года опубликовали синоптики. А о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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