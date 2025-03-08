Долгожительницу из Конаева поздравили с 8 Марта

В Конаеве с Международным женским днем поздравили почетную жительницу – ветерана Второй мировой войны 104-летнюю Оксану Бетебаеву, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие Минобороны и военного гарнизона города вместе с оркестром посетили дом долгожительницы, передает телеканал "Хабар". Оксана Бетебаева – единственная оставшаяся в живых ветеран в Конаеве.

Всего в Алматинской области осталось пять фронтовиков. Это Солтанбай Жарыкбасов, Федор Ковалев, Танирберген Толганбаев, Алим Кебиров и Оксана Бетебаева.

На днях в Кокшетау спасли 77-летнюю пенсионерку. За помощью к спасателям обратилась соцработник.