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События

Долгожительницу из Конаева поздравили с 8 Марта

Конаев, виды города Конаев, зима в Конаеве, зимой в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 07:15 Фото: Zakon.kz
В Конаеве с Международным женским днем поздравили почетную жительницу – ветерана Второй мировой войны 104-летнюю Оксану Бетебаеву, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие Минобороны и военного гарнизона города вместе с оркестром посетили дом долгожительницы, передает телеканал "Хабар". Оксана Бетебаева – единственная оставшаяся в живых ветеран в Конаеве.

Всего в Алматинской области осталось пять фронтовиков. Это Солтанбай Жарыкбасов, Федор Ковалев, Танирберген Толганбаев, Алим Кебиров и Оксана Бетебаева.

На днях в Кокшетау спасли 77-летнюю пенсионерку. За помощью к спасателям обратилась соцработник.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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