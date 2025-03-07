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Общество

Сильный гром в начале марта напугал жителей Алматы

Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 20:35 Фото: pexels
Алматинцы стали свидетелями мощного грома, который прогремел в южной столице вечером 7 марта, сообщает Zakon.kz.

Жители города сообщают, что резкий и громкий звук был слышен по всему мегаполису. Пользователи социальных сетей поделились своими переживаниями, многие отметили, что гром был похож больше на взрыв.

В городском ДЧС со ссылкой на ФРГП "Казгидромет" отметили, что по Алматы вследствие развития кучевой облачности над горными районами города образовалась грозовая ячейка, отмечался гром.

О том, какая погода ожидается в Алматы с 8 по 10 марта, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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