Сильный гром в начале марта напугал жителей Алматы
Фото: pexels
Алматинцы стали свидетелями мощного грома, который прогремел в южной столице вечером 7 марта, сообщает Zakon.kz.
Жители города сообщают, что резкий и громкий звук был слышен по всему мегаполису. Пользователи социальных сетей поделились своими переживаниями, многие отметили, что гром был похож больше на взрыв.
В городском ДЧС со ссылкой на ФРГП "Казгидромет" отметили, что по Алматы вследствие развития кучевой облачности над горными районами города образовалась грозовая ячейка, отмечался гром.
О том, какая погода ожидается в Алматы с 8 по 10 марта, можно узнать здесь.
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