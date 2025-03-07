Сильный гром в начале марта напугал жителей Алматы

Алматинцы стали свидетелями мощного грома, который прогремел в южной столице вечером 7 марта, сообщает Zakon.kz.

Жители города сообщают, что резкий и громкий звук был слышен по всему мегаполису. Пользователи социальных сетей поделились своими переживаниями, многие отметили, что гром был похож больше на взрыв.

В городском ДЧС со ссылкой на ФРГП "Казгидромет" отметили, что по Алматы вследствие развития кучевой облачности над горными районами города образовалась грозовая ячейка, отмечался гром.

О том, какая погода ожидается в Алматы с 8 по 10 марта, можно узнать здесь.