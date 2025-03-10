Десятки участков автодорог закрыли из-за метели в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", из-за сильной метели и ограниченной видимости перекрыто движение на 18 участках республиканских трасс и 27 участках областных дорог, сообщает Zakon.kz.
Движение закрыто в Астане, области Абай и Улытау, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Дорожные службы продолжают расчистку трасс, но погодные условия остаются сложными.
МЧС Казахстана призывает граждан воздержаться от поездок, особенно в темное время суток, и следить за штормовыми предупреждениями.
В связи с ухудшением погодных условий в стране, спасатели советуют соблюдать следующие меры безопасности:
- следить за штормовыми предупреждениями;
- учитывать сообщения о закрытии дорог;
- воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана.
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