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События

В МЧС прокомментировали информацию про увольнение спасателей в Акмолинской области

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 22:43 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана проводит проверку после сообщений об увольнениях сотрудников ДЧС Акмолинской области. Об этом 11 марта Zakon.kz сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что спасатели массово подают рапорты из-за недовольства дополнительными обязанностями. В частности, сообщалось, что их якобы заставляли за свой счет ремонтировать крыши и системы отопления. Также в Шортандинском районе весь состав пожарной части выразил поддержку руководителю отдела ЧС Ерболу Аубакирову, которому якобы предложили уйти в отставку.

В МЧС заявили, что ситуация находится под контролем. В Шортандинский район направлена комиссия во главе с вице-министром Кегеном Турсынбаевым для изучения обстоятельств. В ведомстве уточнили, что начальник районного отдела ЧС продолжает работу, а пожарные несут службу в штатном режиме.

Дополнительные разъяснения по итогам проверки будут предоставлены позже.

Ранее сообщалось, что правила работы полигонов и учебных центров утвердило МЧС

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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