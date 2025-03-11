В МЧС прокомментировали информацию про увольнение спасателей в Акмолинской области

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана проводит проверку после сообщений об увольнениях сотрудников ДЧС Акмолинской области. Об этом 11 марта Zakon.kz сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что спасатели массово подают рапорты из-за недовольства дополнительными обязанностями. В частности, сообщалось, что их якобы заставляли за свой счет ремонтировать крыши и системы отопления. Также в Шортандинском районе весь состав пожарной части выразил поддержку руководителю отдела ЧС Ерболу Аубакирову, которому якобы предложили уйти в отставку.



В МЧС заявили, что ситуация находится под контролем. В Шортандинский район направлена комиссия во главе с вице-министром Кегеном Турсынбаевым для изучения обстоятельств. В ведомстве уточнили, что начальник районного отдела ЧС продолжает работу, а пожарные несут службу в штатном режиме.

Дополнительные разъяснения по итогам проверки будут предоставлены позже.

Ранее сообщалось, что правила работы полигонов и учебных центров утвердило МЧС.