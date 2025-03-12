Крупномерные саженцы украсили сквер микрорайона Карасу

В рамках республиканской программы "Таза Казахстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" в Алматы продолжается активное озеленение общественных пространств.

Одним из значимых этапов благоустройства стала высадка крупномерных деревьев в сквере микрорайона Карасу. Здесь появились 42 сосны высотой 6 метров. Крупномерные саженцы обладают хорошо развитой корневой системой, крепким стволом и густой кроной, что гарантирует их быструю адаптацию и приживаемость.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Высадка таких деревьев не только значительно улучшает эстетический облик микрорайона, но и создает комфортные зеленые зоны, уменьшающие уровень загрязнения воздуха от автомобильного транспорта и способствующие улучшению экологической обстановки.

Для обеспечения долгосрочного сохранения и ухода за деревьями предусмотрена современная система автоматического полива. В течение трех лет за посадками будет ухаживать подрядная организация в рамках гарантийных обязательств, после чего их содержание перейдет в ведение акимата Алатауского района.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жители микрорайона уже отметили положительные изменения.

"Это прекрасная инициатива, – говорит Гаухар Шералиева. – Раньше здесь был пустырь, летом сухая трава создавала пожарную опасность. Теперь же сквер преобразился: свежий хвойный воздух, тень от деревьев – все это делает пространство уютнее и комфортнее".

"Когда эти сосны подрастут, они создадут свой особый микроклимат, зеленый коридор от проезжающих машин, – отмечает Александр Мезенцев. – Дышать таким воздухом будет полезно для здоровья. Теперь нам, жителям Карасу, важно сохранить эту красоту".

Александр Мезенцев, фото: пресс-служба акимата Алматы

Валентина Мезенцева, жительница микрорайона, также оценила перемены:

"Мы живем здесь с 1994 года. Раньше это место выглядело пустынным, а теперь все изменилось. Появилась зелень, высадили сосны. Стало красиво, уютно. Местные жители начали чаще гулять, общаться, а дети – играть на свежем воздухе".

Работы по посадке крупномерных деревьев выполнены с учетом рекомендаций специалистов Института ботаники и фитоинтродукции Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов. Проект направлен на создание комфортной городской среды и развитие зеленых зон мегаполиса.

Напомним, в марте 2025 года в Алматы запланирована масштабная высадка около двух тысяч крупномерных деревьев. Саженцы высотой не менее 4 метров появятся на улицах Саина, Рыскулова, Сатпаева, в микрорайоне Кокжиек, парке Гулдер и других общественных пространствах, способствуя озеленению и экологическому улучшению городской среды.