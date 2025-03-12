"Байтерек" запустил сервис для подачи заявок на проекты модернизации энергетического и коммунального секторов

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" представил новый онлайн-сервис на платформе bgov.kz, предназначенный для субъектов естественных монополий (СЕМ).

Этот сервис позволяет предприятиям подавать заявки на рассмотрение проектов в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (МЭКС).

О сервисе

Новый сервис создан для предприятий, работающих в сферах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которые планируют модернизировать свою инфраструктуру. Через платформу bgov.kz компании (СЕМ) могут подать заявку и получить доступ к финансированию.

Как работает сервис

Регистрация на bgov.kz: пользователи проходят аутентификацию с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Заполнение заявки: необходимо подать заявку на экспресс-оценку, указав основные показатели деятельности, приложив необходимые документы и контактные данные. Рассмотрение заявки: специалисты холдинга "Байтерек" анализируют представленные документы и оценивают соответствие проекта установленным критериям. Направление на финансирование: в случае одобрения проект передаётся в соответствующие дочерние компании холдинга и/или банки второго уровня для финансирования.

Механизмы финансирования

Национальный проект "МЭКС" направлен на снижение изношенности инженерных сетей и масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Общий объем необходимых инвестиций составляет свыше 13 трлн тенге, из которых 4,7 трлн тенге приходится на участие холдинга "Байтерек".

Финансирование СЕМ в рамках нацпроекта будет осуществляться следующими механизмами:

Прямое кредитование – СЕМ могут получать финансирование напрямую через банки второго уровня (БВУ), АО "Банк развития Казахстана" (БРК), международные финансовые организации (МФО) и Фонд развития предпринимательства (ФРП).

Синдицированное финансирование и софинансирование – совместное финансирование проектов с участием нескольких финансовых институтов, что позволяет распределить риски и увеличить объем доступных средств.

Облигационные займы – выпуск облигаций местными исполнительными органами (МИО) с последующим выкупом их АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК) или АО "Банк развития Казахстана", что обеспечивает привлечение средств для модернизации инфраструктуры.

Кому доступна услуга

Сервис ориентирован на субъекты естественных монополий, включая предприятия электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также организации, занимающиеся эксплуатацией коммунальной инфраструктуры.

Почему это важно

На сегодняшний день износ инженерных сетей в энергетическом и коммунальном секторах превышает критические значения. Для снижения этого показателя и модернизации коммунальной инфраструктуры предусмотрено значительное финансирование. Это позволит существенно сократить количество аварий и потерь в системах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Нацпроект охватывает широкий круг субъектов естественных монополий, среди которых как государственные, так и частные предприятия. Они подразделены в зависимости от типа города, что позволяет эффективно распределять финансирование.

Кроме того, в стране функционирует значительное число энергопроизводящих организаций, часть которых имеет высокий износ оборудования. В рамках Нацпроекта предусмотрено строительство новых генерирующих мощностей и модернизация действующих объектов. Это позволит увеличить общую мощность энергосистемы и снизить износ активов.

Важной частью проекта является поддержка отечественных товаропроизводителей. Для реализации программы модернизации инфраструктуры потребуется выпуск продукции на значительные суммы, что создаст новые рабочие места, сократит импортозависимость и повысит конкурентоспособность казахстанских предприятий.

Подать заявку можно по этой ссылке.

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