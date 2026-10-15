"Байтерек" предложил расширить участие банков в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры

Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" организовал совещание по вопросам финансирования национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, сообщает Zakon.kz.

Участники рассмотрели предложения по расширению участия банков в обновлении инфраструктуры, ускорению финансирования проектов и повышению доступности займов для коммунальных предприятий.

В совещании приняли участие представители Министерства национальной экономики, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциации финансистов Казахстана и банков второго уровня. От группы компаний Холдинга "Байтерек" участвовали первый заместитель председателя правления Нурболат Айдапкелов и управляющий директор Руслан Тюлегенов, а также руководители Банка Развития Казахстана, Казахстанской Жилищной Компании и Фонда развития предпринимательства "Даму".

Фото: НИХ "Байтерек"

Канат Бозумбаев отметил необходимость расширения круга банков, участвующих в кредитовании инфраструктурных проектов, и совершенствования механизмов доступа коммунальных предприятий к льготному финансированию. Координация этой работы возложена на Министерство национальной экономики и Холдинг "Байтерек" как финансового оператора национального проекта.

Наша задача – не просто решать отдельные возникающие вопросы, а последовательно совершенствовать условия финансирования и обеспечить долгосрочное и льготное финансирование. Канат Бозумбаев

Холдинг "Байтерек" организует и координирует финансирование проектов через свои дочерние организации. В частности, Банк Развития Казахстана предоставляет прямое финансирование, а Казахстанская Жилищная Компания финансирует проекты путем выкупа государственных ценных бумаг местных исполнительных органов и субсидирует часть процентной ставки по займам, превышающую 10% годовых. Дополнительно Холдинг координирует финансирование проектов с участием банков второго уровня и международных финансовых институтов, которые предоставляют займы напрямую. Эти механизмы позволяют привлекать средства для обновления сетей и снижать стоимость заимствований для предприятий.

По словам Нурболата Айдапкелова, проекты государственных субъектов естественных монополий профинансированы на 213,8 млрд тенге. По частным предприятиям на рассмотрении финансовых институтов находятся проекты на 434 млрд тенге, в том числе на 256 млрд тенге в банках второго уровня.

Финансовый ресурс и интерес финансовых институтов есть. Основная задача сейчас состоит в том, чтобы устранить процедурные разрывы между подготовкой проектно-сметной документации, тарифными решениями, субсидированием и банковским финансированием. Одновременно необходимо решить вопрос обеспечения по займам и создать дополнительные стимулы для банков. Это позволит перейти от одобрения проектов к их фактическому финансированию. Нурболат Айдапкелов

Фото: НИХ "Байтерек"

В свою очередь председатель правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев предложил использовать региональное направление программы "Өрлеу" для финансирования малых частных субъектов естественных монополий. Механизм предусматривает равное участие местных исполнительных органов, Фонда и банков второго уровня – по одной трети средств от каждого источника. Предлагаемая сумма финансирования составляет до 1 млрд тенге на проект при ставке для заемщика 12,6% годовых.

Специфика малых частных субъектов естественных монополий требует отдельного подхода. Рассчитываем, что согласованный региональный механизм позволит привлечь к модернизации средства местных бюджетов и банков, сохранив для заемщиков единые и понятные условия финансирования. Фонд "Даму" готов участвовать в дальнейшей совместной проработке механизма. Фархат Сарсекеев

Фото: НИХ "Байтерек"

Одним из ключевых вопросов стала нехватка залогового обеспечения у частных коммунальных предприятий. Даже при стабильных поступлениях от оказания услуг изношенные сети и оборудование не всегда позволяют привлечь необходимые займы. В качестве решения Холдинг предложил шире использовать будущие денежные поступления на банковские счета предприятий в качестве обеспечения, опираясь на опыт Банка Развития Казахстана. Дополнительным инструментом могут стать гарантии Фонда "Даму".

Председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Марат Елибаев подчеркнул, что для успешной реализации Национального проекта важно создать условия, которые позволят финансовым институтам активнее участвовать в финансировании проектов по обновлению энергетической и коммунальной инфраструктуры.

БРК последовательно расширяет такое взаимодействие. На сегодняшний день Банк заключил соглашения по 21 проекту трех субъектов естественных монополий, включая АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания", ТОО "Қарағанды Жарық", и предварительное соглашение о финансировании проекта АО "Алматинские электрические станции". Марат Елибаев

Фото: НИХ "Байтерек"

Представленные Холдингом предложения направлены на расширение доступа предприятий к долгосрочному финансированию и ускорение обновления энергетической и коммунальной инфраструктуры. Для жителей результатом этой работы должны стать более надежное тепло-, водо- и электроснабжение, снижение износа сетей и риска аварий.