Дожди и снег вернутся в Казахстан

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 13 марта 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории республики.

"Только на западе и севере Казахстана под влиянием фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – гололед.

"В ближайшие сутки в связи с повышением температурного фона на горных реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности. На реках запада в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – говорится в гидрологическом прогнозе.

Ранее синоптики сообщили, что весна спешит на юг Казахстана. О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 13 по 15 марта 2025 года, можете узнать по ссылке.