От дождя до метели: на большей части РК на воскресенье объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 2 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

На севере Кызылординской области ожидаются ночью сильный снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман, на востоке, в центре гололед. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед. Ночью и утром на юге, севере области туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается метель. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса. В Актау снег, гололед, днем метель. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. В Атырау ожидаются временами снег, низовая метель.

На юге, западе Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, востоке, севере области туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель, ночью на востоке области сильный снег. На юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Во второй половине дня на западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается дождь. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидается дождь. Ночью туман. В Туркестане во второй половине дня ожидается дождь. Ночью туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью и утром на западе области порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на 2 марта в Астане, Алматы и Шымкенте.