Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана на понедельник

В 16 областях Казахстана на 24 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются ночью сильный снег, низовая метель. В центре, на севере, востоке области туман, в центре, на севере области гололед. Ветер северо-западный, ночью в центре, на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Алматинской области ветер юго-западный, на западе, востоке области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер юго-западный, временами порывы 17-22 м/с.

В Актюбинской области ночью ожидаются снег, метель, на юге, востоке области сильный снег. Днем на севере, востоке области снег, низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью на западе, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, юге, в горных районах области дождь. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидается на большей области снег, днем на западе, севере области снег. На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, туман. В Уральске ожидаются снег, низовая метель, туман.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

На западе, севере, юге области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем порывы 18 м/с.

Днем на западе Карагандинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области временами туман.

Ночью на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем дождь, на юге, в горных районах области сильный дождь, гроза. Ночью на севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается дождь, во второй половине дня сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15- 20 м/с. В Туркестане временами ожидается дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер восточный, на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман, на дорогах гололедица. В Актау на дорогах гололедица. Ночью ожидается туман.

Ночью на западе, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, днем осадки (снег, дождь), метель, на западе, севере области сильный снег, на юге, востоке области гололед, туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ждет казахстанцев в последнее воскресенье февраля.