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События

Казахстанские правоохранители раскрыли международную сеть по торговле органами

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 09:30 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сделали важное заявление о задержании в Польше женщины, объявленной в розыск казахстанскими правоохранителями сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МВД, женщину задержали польские правоохранители на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей. 35-летняя подозреваемая с 2020 года находилась в международном розыске.

"Задержанная подозревается в участии в международной организованной преступной группе, занимавшейся торговлей человеческими органами на черном рынке".Пресс-служба МВД РК

Фото: polisia.kz

Следствие установило, что в период с 2017 по 2018 год участники этой преступной группы осуществляли незаконные сделки по трансплантации органов в медицинских учреждениях Казахстана.

Кроме того, в противоправные схемы были вовлечены граждане Израиля, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"По имеющимся данным, задержанная отвечала за встречу и размещение доноров и реципиентов, организацию их медицинских обследований, оплату расходов, а также за обеспечение соблюдения ими мер конспирации", – уточнили правоохранители.

Кроме того, она инструктировала доноров по вопросам маскировки, в том числе по запоминанию ложных сведений о родственных связях с реципиентами.

Теперь решается вопрос об экстрадиции задержанной в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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