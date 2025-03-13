Казахстанские правоохранители раскрыли международную сеть по торговле органами

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сделали важное заявление о задержании в Польше женщины, объявленной в розыск казахстанскими правоохранителями сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МВД, женщину задержали польские правоохранители на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей. 35-летняя подозреваемая с 2020 года находилась в международном розыске.

"Задержанная подозревается в участии в международной организованной преступной группе, занимавшейся торговлей человеческими органами на черном рынке". Пресс-служба МВД РК

Фото: polisia.kz

Следствие установило, что в период с 2017 по 2018 год участники этой преступной группы осуществляли незаконные сделки по трансплантации органов в медицинских учреждениях Казахстана.

Кроме того, в противоправные схемы были вовлечены граждане Израиля, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"По имеющимся данным, задержанная отвечала за встречу и размещение доноров и реципиентов, организацию их медицинских обследований, оплату расходов, а также за обеспечение соблюдения ими мер конспирации", – уточнили правоохранители.

Кроме того, она инструктировала доноров по вопросам маскировки, в том числе по запоминанию ложных сведений о родственных связях с реципиентами.

Теперь решается вопрос об экстрадиции задержанной в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.