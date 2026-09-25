Среди задержанных – осужденный за убийство: МВД раскрыло детали дерзкого похищения человека в Алматы

Министерство внутренних дел (МВД) отчиталось о задержаниях в Алматы и Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в Алматы задержали лиц, которые представлялись сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) и под угрозой оружия требовали у жителя мегаполиса денежные средства.

"10 августа группа лиц, действуя в сговоре, выследила потерпевшего. Представившись сотрудниками УБОП и угрожая пистолетом, злоумышленники принудили его сесть в автомобиль и вывезли за пределы города. Оказывая давление, они заставили потерпевшего позвонить родственнице, которая перевела на указанный ими номер 3 млн тенге". Пресс-служба МВД РК

По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо ранее судимых. Один из них ранее отбывал наказание за убийство. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Также известно, что в ходе обыска обнаружены и изъяты два ружья, карабин, газовый пистолет и боеприпасы.

Расследование продолжается.

Аналогичное уголовное дело возбуждено в Актюбинской области, где задержан ранее судимый житель региона, который также, представляясь сотрудником УБОП, путем шантажа и психологического давления вымогал у местных жителей денежные средства.

"МВД призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на угрозы и давление со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. При возникновении подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в полицию". Пресс-служба МВД РК

Примечательно, что 22 сентября 2026 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что в стране не хватает 20 тысяч сотрудников полиции.