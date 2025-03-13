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События

Казахстанец похитил из Нацфонда 840 млн тенге

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 13:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
13 марта 2025 года Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области заявила о завершении досудебного расследования в отношении руководителя коммерческой организации, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Антикора, его подозревают в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Национального фонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса.

"Обвиняемый предан суду", – добавили в пресс-службе.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее в Антикоре заявили, что подросток из Алматы организовал обмен цифровых активов на 5,6 млрд тенге. Его осудили на 2,5 года. Также в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 доллара и автомашина Mitsubishi.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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