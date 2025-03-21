Дожди накроют РК: в Астане и 14 областях на Наурыз объявили штормовое предупреждение

В Астане и 14 областях Казахстана на 22 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ожидаются днем на севере области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. Гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Также на гидропосту реки Сарыторгай у села Екидин (город Аркалык) зафиксирован резкий подъем уровня воды из-за активного таяния снега и ослабления ледового покрова. По данным на 08:00, уровень воды достиг 1021 см – за сутки он повысился на 293 см. Опасным считается уровень 1080 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. При превышении опасной отметки возможен выход реки на пойменные участки, что создает угрозу подтопления близлежащих сел, построек и местных дорог.

Ночью и утром на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. С 22 по 26 марта в области ожидается дальнейшее повышение уровня воды на реках из-за поступления талых вод с верховьев, полей и балок. В связи с этим прогнозируется ослабление ледовой обстановки и возможные разливы, что может привести к подтоплению автодорог, населенных пунктов, жилых домов и хозяйственных построек.

В Жамбылской области на западе, севере, в горных районах ожидается дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

На севере Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, временами порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, утром и днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидается гололед. Ночью и утром туман.

Ночью в области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на востоке, юге области сильные осадки (дождь, снег). Днем на востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Семее ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на севере, востоке, юге области сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром туман.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области туман.

На севере, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ночью и утром ожидается туман. В Уральске ночью и утром туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 22 по 24 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.