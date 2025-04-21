Казахстан посетит Джорджа Мелони

26-27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства. 27 апреля в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия – Италия".

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев встретится в Туркестане с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.