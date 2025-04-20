Токаев встретится в Туркестане с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоится в Туркестане в конце апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, визит Бердымухамедова в Казахстан продлится два дня – с 21 по 22 апреля.

"В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня", – говорится в официальном сообщении.

Ранее глава государства поздравил казахстанских христиан с Пасхой. Он отметил, что этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих.