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События

Токаев встретится в Туркестане с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 10:02 Фото: pixabay
Неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоится в Туркестане в конце апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, визит Бердымухамедова в Казахстан продлится два дня – с 21 по 22 апреля.

"В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня", – говорится в официальном сообщении.

Ранее глава государства поздравил казахстанских христиан с Пасхой. Он отметил, что этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих.

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Андрей Дюсупов
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