Что решил суд по магистральной ж/д сети от Актау до Мангышлака

Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау, сообщает Zakon.kz.

Согласно действующему законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.

"Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимости их возврата в государственную собственность по акту надзора прокуратуры, Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14 марта 2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме". Главная транспортная прокуратура

4 марта 2025 года стало известно, что Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернули в собственность государства.