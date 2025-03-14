#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
495.28
538.32
5.77
События

Что решил суд по магистральной ж/д сети от Актау до Мангышлака

Грузовые поезда, ЖД, железная дорога, грузовые вагоны, груз , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 14:34 Фото: primeminister.kz
Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау, сообщает Zakon.kz.

Согласно действующему законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.

"Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимости их возврата в государственную собственность по акту надзора прокуратуры, Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14 марта 2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме".Главная транспортная прокуратура

4 марта 2025 года стало известно, что Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернули в собственность государства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы автомобили должников по налогам водворяют на штрафстоянку
События
10:54, Сегодня
В Алматы автомобили должников по налогам водворяют на штрафстоянку
Наурыз: Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні
События
08:02, Сегодня
Наурыз: Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні
174 большегруза и автобус застряли на трассе в Костанайской области
События
23:20, 13 марта 2025
174 большегруза и автобус застряли на трассе в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: