Что решил суд по магистральной ж/д сети от Актау до Мангышлака
Фото: primeminister.kz
Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау, сообщает Zakon.kz.
Согласно действующему законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности.
"Учитывая стратегическое значение указанных объектов и необходимости их возврата в государственную собственность по акту надзора прокуратуры, Министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14 марта 2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме".Главная транспортная прокуратура
4 марта 2025 года стало известно, что Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернули в собственность государства.
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