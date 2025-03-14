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События

В Алматы ожидается до 23 градусов: погода на неделю

весенняя погода в горах, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:32 Фото: pexels
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды. Согласно данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни градусник термометра стремительно поползет вверх. К концу следующей недели температура достигнет +23°C.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в целом, с 15 по 20 марта 2025 года погода в мегаполисе прогнозируется благоприятной, без осадков. Но в следующую пятницу возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с, а температура воздуха немного понизится.

15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +13+15°C.

16 марта: переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +13+15°C.

17-18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +15+17°C.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +18+20°C.

20 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +21+23°C.

21 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +17+19°C.

Ранее синоптики рассказали о погоде на территории Казахстана на ближайшие три дня. С 15 по 17 марта 2025 года ожидается повышение температуры воздуха.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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