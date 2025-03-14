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События

Были, конечно, темные стороны, но были и светлые – Токаев о советском периоде

Токаев заявил, что период СССР нельзя оценивать однобоко, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 19:28 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае заявил, что период СССР нельзя оценивать однобоко, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в данное время перед отечественной исторической наукой, перед интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы.

"Если говорить прямо, то до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире и масштабнее. И пользуясь возможностью, хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде", – сказал Токаев.

Глава государства считает, что в общей "для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны".


"Это надо хорошо понимать. Иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития", – резюмировал президент.

Ранее Токаев заявил, что Казахстану нужны долгосрочные цели и четкий образ будущего.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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