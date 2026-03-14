События

Көрісу күні – праздник единства и добрых традиций

Фото: akorda.kz
14 марта в Актобе в честь праздника Көрісу күні был организован караван под названием "Ел көркейсін бірлігімен!". Основная цель мероприятия – популяризация одной из древних традиций казахского народа "Амал келді – жыл келді", а также укрепление уважения и согласия в обществе.

Участники праздничного каравана посетили ряд социальных объектов. В частности, они побывали в школах, интернате и медицинских учреждениях, где поздравили коллективы с праздником и передали добрые пожелания. Во время встреч говорилось о значении национальных традиций и подчеркивалась важность единства и взаимного уважения в обществе.

Кроме того, ансамбль бабушек "Ақмаржан" и аксакалы вручили традиционные угощения и подарки, а также дали благословение. Старейшины пожелали стране мира и спокойствия, людям – благополучия, а молодому поколению – знаний и успехов.

В рамках каравана также были организованы благотворительные мероприятия. Праздник Көрісу күні в очередной раз показал, что он объединяет людей, напоминая о ценности доброты, уважения и единства. Подобные мероприятия способствуют укреплению преемственности поколений и популяризации национальных ценностей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
