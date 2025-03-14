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События

Токаев призвал казахстанцев к благим делам в священный месяц Рамазан

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 20:24 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал добрым знаком совпадение священного месяца Рамазан и Көрісу күні, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Хочу поздравить всех со священным месяцем Рамазан и с Көрісу күні, символизирующим начало Наурыз мейрамы! Совпадение этих знаменательных для нашего народа событий можно считать добрым знаком. Отрадно, что сегодня мы все собрались на земле Кокшетау для участия в очередном заседании Национального курултая. Повестка мероприятия выдалась весьма насыщенной. В ходе обсуждения актуальных проблем, волнующих наше общество, был высказан ряд ценных предложений". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства отметил, что члены Курултая демонстрируют подлинно неравнодушное отношение к судьбе страны.

"Уверен, что итоги сегодняшнего Курултая послужат на благо Казахстана. Только сплоченная нация способна объединить усилия во имя решения общегосударственных задач. Вы служите достойным примером гражданской ответственности. Искренне признателен вам за это!" Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что священный месяц Рамазан призывает нас к благим делам.

"Священный месяц Рамазан, который называют "султаном всех месяцев", призывает нас к благим делам, заботе о ближних и духовному совершенствованию. Все это способствует укреплению нашего единства и солидарности. Мы как передовая нация должны последовательно идти по пути прогресса. В нынешнем турбулентном мире сплоченность народа приобретает первостепенное значение. Нам нужно сохранять спокойствие, проявлять мудрость и уверенность!" Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что Казахстану нужны долгосрочные цели и четкий образ будущего.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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