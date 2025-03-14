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События

Токаев обратился к молодежи: Нам следует отличать истину от лжи

обращение Токаева к молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 20:37 Фото: Акорда
14 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль Национального курултая в обновлении общества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства считает, что важно "доносить до людей принципы государственной политики. Мы должны быть примером для всех. Следует продвигать талантливых и способных граждан, прежде всего, из числа молодежи".

"Общими усилиями мы уже осуществили глубокие преобразования. Кардинально обновлена политическая система Казахстана. Воплощаются в жизнь конкретные меры, направленные на реализацию нового экономического курса. Сегодня масштабные реформы уже дают свои плоды. Хочу отметить особую роль Национального курултая в обновлении общества. Ваши инициативы способствуют своевременному решению многих проблем, и работа в этом направлении будет продолжена". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого.

"В своем интервью газете "Ана тілі" я определил ряд новых задач на ближайшую перспективу. Главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого. Эта задача по силам ответственным гражданам. Ведь именно ответственный гражданин – Адал азамат – живет по принципам, которые неразрывно связаны с гуманистическими идеями ислама. Ислам – неотъемлемая часть мировоззрения и образа жизни казахского народа. Эта религия глубоко переплетена с обычаями и традициями наших предков. Эти две важнейшие ценности – вера и традиции – являются незыблемой основой нашей национальной идентичности". Касым-Жомарт Токаев

Затем президент призвал молодежь стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность.

"Традиционный ислам – это религия милосердия и созидания, которой чуждо невежество. Вера нашего народа, передаваемая из поколения в поколение, покоится на непоколебимых моральных ценностях, от которых мы никогда не отступим. Нам следует отличать истину от лжи, добро от зла. Особенно важно, чтобы молодые люди были открытыми и образованными, следовали по пути познания. Старшему поколению отводится особая миссия – наставлять молодежь на верный путь, воспитывать подрастающее поколение в духе общечеловеческих ценностей. Важно стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность. Только так мы станем нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. И наша религия, и наши многовековые традиции возводят в число добродетелей эти качества". Касым-Жомарт Токаев

Токаев подчеркнул, что подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры.

"Ислам – религия чистоты. Подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры. С прошлого года в стране проходит акция "Таза Қазақстан", которая получила широкую поддержку населения и превратилась в общенациональный проект. Особенно активно в ней участвовала молодежь, в том числе и волонтеры". Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что члены Национального курултая внесли свою лепту в это важное дело. 


"Я не раз говорил о том, что "Таза Қазақстан" – это не просто акция, содержание которой ограничивается уборкой улиц и дворов. Это начинание способно повлиять на нашу национальную идентичность и преобразить облик всей страны. Хочу подчеркнуть, что одной из характеристик "Таза Қазақстан" является чистота сознания и души. Духовная чистота – важнейший фактор, определяющий качество нации. Иными словами, и наша традиционная религия призвана положительно повлиять на формирование нового качества нации". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев призвал казахстанцев к благим делам в священный месяц Рамазан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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