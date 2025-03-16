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События

Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой на чемпионате мира

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 22:41 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта поздравил казахстанскую боксершу Назым Кызайбай с исторической победой, сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю Назым Кызайбай – первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение. Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!" – написал глава государства на своей странице в социальной сети Instagram.

В Нише (Сербия) 16 марта стартовали финальные поединки чемпионата мира по боксу среди женщин. В весовой категории до 48 кг казахстанская спортсменка Назым Кызайбай встретилась в решающем бою с Юлией Чумгалаковой (Россия). Кызайбай продемонстрировала высокий уровень подготовки, действуя агрессивно, напористо и значительно превосходя соперницу в скорости. Судьи единогласным решением отдали победу казахстанке. Этот успех позволил Назым Кызайбай установить уникальное достижение в истории казахстанского бокса – она стала трехкратной чемпионкой мира, что не удавалось ни одному казахстанскому боксеру-мужчине.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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