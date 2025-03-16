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Спорт

Назым Кызайбай установила историческое достижение в казахстанском боксе

Назым Кызайбай, чемпионат мира, бокс, победа , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 22:00 Фото: НОК РК
В Нише (Сербия) 16 марта стартовали финальные поединки чемпионата мира по боксу среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 48 кг казахстанская спортсменка Назым Кызайбай встретилась в решающем бою с Юлией Чумгалаковой (Россия). Кызайбай продемонстрировала высокий уровень подготовки, действуя агрессивно, напористо и значительно превосходя соперницу в скорости. Судьи единогласным решением отдали победу казахстанке.

Этот успех позволил Назым Кызайбай установить уникальное достижение в истории казахстанского бокса – она стала трехкратной чемпионкой мира, что не удавалось ни одному казахстанскому боксеру-мужчине. До этого Серик Сапиев дважды завоевывал титул чемпиона мира, но Кызайбай теперь превзошла его результат.

Кроме того, победа в Сербии принесла Назым Кызайбай четвертую награду чемпионатов мира. Ранее она завоевала "бронзу" в 2012 году и дважды поднималась на высшую ступень пьедестала в 2014 и 2016 годах.

13 марта в четвертьфинальном поединке Назым Кызайбай победила соперницу из Венесуэлы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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