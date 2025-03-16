Назым Кызайбай установила историческое достижение в казахстанском боксе
Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 48 кг казахстанская спортсменка Назым Кызайбай встретилась в решающем бою с Юлией Чумгалаковой (Россия). Кызайбай продемонстрировала высокий уровень подготовки, действуя агрессивно, напористо и значительно превосходя соперницу в скорости. Судьи единогласным решением отдали победу казахстанке.
Этот успех позволил Назым Кызайбай установить уникальное достижение в истории казахстанского бокса – она стала трехкратной чемпионкой мира, что не удавалось ни одному казахстанскому боксеру-мужчине. До этого Серик Сапиев дважды завоевывал титул чемпиона мира, но Кызайбай теперь превзошла его результат.
Кроме того, победа в Сербии принесла Назым Кызайбай четвертую награду чемпионатов мира. Ранее она завоевала "бронзу" в 2012 году и дважды поднималась на высшую ступень пьедестала в 2014 и 2016 годах.
13 марта в четвертьфинальном поединке Назым Кызайбай победила соперницу из Венесуэлы.