Назым Кызайбай одержала победу в первом бою на Олимпиаде в Париже
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба НОК РК, первый раунд казахстанка проиграла. Однако затем забрала два последующих.
В итоге она одержала победу и пробилась в 1/8 финала.
Ранее шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде.
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