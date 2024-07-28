Назым Кызайбай одержала победу в первом бою на Олимпиаде в Париже

Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, первый раунд казахстанка проиграла. Однако затем забрала два последующих.

В итоге она одержала победу и пробилась в 1/8 финала.

Ранее шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде.