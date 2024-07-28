Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Назым Кызайбай одержала победу в первом бою на Олимпиаде в Париже

Назым Кызайбай одержала победу в своем первом бою на ОИ в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 20:18 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, первый раунд казахстанка проиграла. Однако затем забрала два последующих.

В итоге она одержала победу и пробилась в 1/8 финала.

Ранее шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде.

Читайте также

ОИ-2024 в Париже
Назым Кызайбай о своем бое на ОИ-2024: Первый поединок всегда дается сложно
Гусман рассказал, что выложился полностью на Олимпиаде, так как для него она последняя
Гусман Кыргызбаев: Это моя последняя Олимпиада, поэтому я отдал всего себя в Париже
бронзовый призер Олимпиады 2024
Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады во Франции
Елена Беляева
Казахстан Париж Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Бокс Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: