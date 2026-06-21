Назым Кызайбай взяла "золото" Кубка мира по боксу в Китае

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай завоевала "золото" Кубка мира World Boxing в Гуйяне (Китай), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка в финале весовой категории до 54 кг встретилась с Сирине Чарааби из Италии.

Кызайбай одержала победу со счетом 4:1.

Отметим, что Назым Кызайбай является трехкратной чемпионкой мира. До этого в 2025 году она победила на чемпионате мира в Астане в весе 48 кг.

Сегодня за "золото" также поборются еще четыре казахстанских боксера. Подробнее – по ссылке.