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Спорт

Назым Кызайбай взяла "золото" Кубка мира по боксу в Китае

Назым Кызайбай , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 09:54 Фото: Федерация бокса Казахстана
Казахстанская боксерша Назым Кызайбай завоевала "золото" Кубка мира World Boxing в Гуйяне (Китай), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка в финале весовой категории до 54 кг встретилась с Сирине Чарааби из Италии.

Кызайбай одержала победу со счетом 4:1.

Отметим, что Назым Кызайбай является трехкратной чемпионкой мира. До этого в 2025 году она победила на чемпионате мира в Астане в весе 48 кг.

Сегодня за "золото" также поборются еще четыре казахстанских боксера. Подробнее – по ссылке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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