Международное признание: казахских тазы начали обследовать
На сегодня идет активная работа по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и их признанию как исконно казахских на международной арене.
В 2023 году Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). Для международного признания казахских пород собак одним из обязательных требований FCI является проведение обследования собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.
Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана
"Следующим важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI)", – сообщил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.
Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана
По данным союза, в мае этого года в Астане планируется проведение международной выставки, в рамках которой специальная международная комиссия обследует собак породы казахский тазы.
По итогам обследования комиссия вынесет свое заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о международном признании казахского тазы и закрепления бренда Kazakh Tazy за Казахстаном.
Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана
Бесплатное медобследование казахских тазы организовал Союз кинологов Казахстана.
Это обследование является одним из требований Международной кинологической федерации для признания новой породы. Собак обследуют по следующим заболеваниям: дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, наследственные патологии органов зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также иные заболевания, такие как глухота, вывих надколенника.
Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана
"В рамках показательной программы пятых Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года, запланировано проведение состязаний тазы", – отметили в пресс-службе Союза кинологов Казахстана.
В ноябре 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева посетил Астану. Во время визита французский лидер осмотрел выставку "Этноаул", на которой ему приглянулись борзые тазы. Позднее в Париж были доставлены два щенка казахской национальной породы тазы в возрасте пяти месяцев. 7 февраля 2024 года стало известно, как их назвали.