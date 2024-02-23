Международное признание: казахских тазы начали обследовать

В Казахстане проходит бесплатное медицинское обследование 50 собак породы казахский тазы в рамках подготовки к процедуре международного признания породы. Об этом 23 февраля 2024 года рассказали в Союзе кинологов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На сегодня идет активная работа по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и их признанию как исконно казахских на международной арене.

В 2023 году Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). Для международного признания казахских пород собак одним из обязательных требований FCI является проведение обследования собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.

Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана

"Следующим важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI)", – сообщил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана

По данным союза, в мае этого года в Астане планируется проведение международной выставки, в рамках которой специальная международная комиссия обследует собак породы казахский тазы.

По итогам обследования комиссия вынесет свое заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о международном признании казахского тазы и закрепления бренда Kazakh Tazy за Казахстаном.

Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана

Бесплатное медобследование казахских тазы организовал Союз кинологов Казахстана.

Это обследование является одним из требований Международной кинологической федерации для признания новой породы. Собак обследуют по следующим заболеваниям: дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, наследственные патологии органов зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также иные заболевания, такие как глухота, вывих надколенника.

Фото: пресс-служба Союза кинологов Казахстана

"В рамках показательной программы пятых Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года, запланировано проведение состязаний тазы", – отметили в пресс-службе Союза кинологов Казахстана.

В ноябре 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева посетил Астану. Во время визита французский лидер осмотрел выставку "Этноаул", на которой ему приглянулись борзые тазы. Позднее в Париж были доставлены два щенка казахской национальной породы тазы в возрасте пяти месяцев. 7 февраля 2024 года стало известно, как их назвали.