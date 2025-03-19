Возможные подтопления и сильные осадки: в 14 областях объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 20 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В период с 20 по 25 марта 2025 года в связи с добеганием стока из верхней части бассейнов рек, расположенных в Актюбинской области, ожидается дальнейшее повышение уровня воды на реках Уил, Эмба Кызылкогинского и Жылыойского района Атырауской области и возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

В Костанайской области ожидаются ночью на западе, севере области осадки (снег, дождь), гололед. На севере, западе, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. С 20 по 22 марта в области прогнозируется повышение температуры: днем от +2 до +12°, ночью от -1 до -10°. Ожидаются осадки в виде дождя, что приведет к активному таянию снега, увеличению талого стока и подъему уровня воды в реках. На реке Убаган в районе села Аксуат уровень воды к 12:00 19 марта составил 445 см при опасной отметке в 500 см. Подъем воды связан с таянием снега, ослаблением ледового покрова и поступлением воды из искусственного канала, соединяющего озера Алабата с рекой Кундызды. Специалисты предупреждают, что при дальнейшем повышении уровня воды река может выйти из берегов, затопив пойменные участки. В случае превышения критической отметки существует риск подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается временами туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге области Улытау ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный, порывы 15 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на юге, востоке области 15-20

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на западе, севере осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь, туман.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный, на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается дождь. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Также в области на реке Шагалы в районе села Павловка продолжается подъем уровня воды, который за последние 10 часов увеличился на 24 см. На 08:00 уровень воды составил 293 см, что выше опасной отметки в 280 см. Ледовые явления отсутствуют. Подъем воды обусловлен таянием снега, поступлением талого стока с балок и боковыми притоками. Также наблюдается перелив через автомобильный мост в селе Приречное. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды с прохождением ледохода и возможными заторными явлениями. В случае превышения опасных отметок существует угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог как в самом селе, так и ниже по течению реки.

Ранее о погоде на предстоящий четверг, 20 марта 2025 года, рассказали специалисты РГП "Казгидромет". Подробнее можно узнать здесь.