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События

Уникальное озеро вернули в собственность Казахстана

Уникальное озеро Теке вернули в собственность государства, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 15:13 Фото: wikimedia
Прокуроры Северо-Казахстанской области вернули государству уникальное озеро Теке, оцененное в 26,7 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры СКО, в 2020 году в рамках контракта на добычу поваренной соли местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке общей площадью 21,5 тыс. га. В дальнейшем был заключен договор аренды земельного участка под зеркалом водного объекта.

"Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган в нарушение Земельного кодекса более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда. Кроме того, вопреки требованиям Кодекса "О недрах и недропользовании", хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа", – рассказали в надзорном органе региона.

В результате мер специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгли в одностороннем досудебном порядке. Горько-соленый водоем возвращен в государственную собственность.

Горько-соленое бессточное озеро Теке расположено в Уалихановском районе. Оно считается священным, к нему приезжают в поисках целебных свойств. Водоем не замерзает зимой из-за высокого содержания соли – до 300 граммов на литр. Такое же количество соли в водах Мертвого моря.

Площадь озера больше города Петропавловска, при этом наибольшая его глубина – всего 1 метр. Единственный обитатель озера – рачок артемия салина, который водится только в экологически чистых водоемах. Теке считается святым местом и овеяно легендами. Водоем включили в сакральную карту Северо-Казахстанской области.

20 марта в прокуратуре Турксибского района Алматы рассказали о возврате в государственную собственность земельного участка, ранее незаконно отчужденного в частную собственность бывшему учредителю компании Bек Air.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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