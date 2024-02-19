Плотину на озере Иссык вернули в гоcсобственность

В Алматинской области плотину на озере Иссык вернули в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что последние 5 лет она находилась в доверительном управлении частной компании без права последующего выкупа.

Договор между ТОО и акиматом региона было решено расторгнуть, так как не выполнялись обязательства, указанные в контракте.

В пресс-службе акимата области уточнили, что арендатор несвоевременно отчитывался о проделанной работе, не проводил ремонтные работы и очистку озера.

После создания межведомственной комиссии и проведения заседания было принято решение вернуть объект обратно в коммунальную собственность.





"В 2019 году она была передана в аренду на 49 лет за 1 миллиард тенге. В 2023 году стало известно, что компания, которая его арендовала, не выполняет свои обязательства – не произвела ремонт, не создала рабочие места, а также не выполнила другие работы". Жанна Арынбекова, пресс-секретарь акима Алматинской области

После проверки было принято решение вернуть объект в государственную собственность.

Ранее стало известно, что прокуроры Жетысуской области вернули государству более 58 тыс. га земель стоимостью свыше 170 млн тенге.