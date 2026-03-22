Пациентку из Аягоза доставили в Семей авиацией МЧС

В области Абай вертолет "Казавиаспас" МЧС выполнил санитарный рейс из Аягоза в Семей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС 22 марта 2026 года, женщина 1959 г.р. была экстренно доставлена из населенного пункта в областной центр для оказания необходимой медицинской помощи.

Путь составил около 300 км.

"Полет прошел в штатном режиме. Пациент передан медицинским работникам и находится под наблюдением специалистов". МЧС РК

Ранее пострадавшего от ожогов четырехлетнего ребенка доставили спецбортом в Тараз.