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Законодательство РК

Пропавшего в буран карагадинца ищут при помощи вертолета

Пропавшего в буран карагадинца ищут при помощи вертолета Фото: pxhere
В Нуринском районе Карагандинской области вторые сутки ищут мужчину, выехавшего в буран на снегоходе. К поискам 16 февраля 2024 года подключили вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По данным областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, мужчина еще 14 февраля выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился.

Его поисками занимаются сотрудники ДЧС и родственники.

Сегодня, 16 февраля, к поискам подключили вертолет.

По Казахстану бушует непогода. Большинство республиканских дорог закрыты, в школах и колледжах учащихся перевели на дистанционное обучение.

В Алматы с утра начался снегопад. Из-за резкого ухудшения погоды в городском аэропорту наблюдаются задержки рейсов.

Синоптики отмечают, что Казахстан накрыл арктический холод. С погодой на 17-19 февраля можно ознакомиться по ссылке.

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Анастасия Московчук
МЧС РК Карагандинская область
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