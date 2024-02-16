Пропавшего в буран карагадинца ищут при помощи вертолета
Фото: pxhere
В Нуринском районе Карагандинской области вторые сутки ищут мужчину, выехавшего в буран на снегоходе. К поискам 16 февраля 2024 года подключили вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
По данным областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, мужчина еще 14 февраля выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился.
Его поисками занимаются сотрудники ДЧС и родственники.
Сегодня, 16 февраля, к поискам подключили вертолет.
По Казахстану бушует непогода. Большинство республиканских дорог закрыты, в школах и колледжах учащихся перевели на дистанционное обучение.
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