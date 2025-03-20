Туман, снег, дождь и подтопления: синоптики выпустили штормовое предупреждение в РК

В 15 областях Казахстана на 20 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, днем на юге, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Гололед. Ветер северо-западный, ночью на востоке области, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Гололед, туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В период 21-24 марта в связи с добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок по Акмолинской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки, повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, вследствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются на востоке, юге осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе ожидается ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее днем ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В регионе ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В ВКО ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). На западе, севере области туман, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег).

В области Улытау ожидаются ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем на юге, востоке области гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром на востоке области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ожидаются ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман.

В Карагандинской области ожидаются ночью на западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман.

В Костанайской области ожидаются ночью на юге, востоке области осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, юго-востоке Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица.

На юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В период с 20 по 25 марта 2025 года в связи с добеганием стока с верхней части бассейнов рек, расположенных в Актюбинской области, ожидается дальнейшее повышение уровня воды на реках Уил, Эмба Кызылкогинского и Жылыойского района Атырауской области, и возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

Ранее сообщалось, что погода резко испортится в Казахстане 21 марта.