Токаев выразил соболезнования по поводу кончины Александра Машкевича

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины казахстанского предпринимателя Александра Машкевича. Об этом 22 марта сообщил советник–пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает Zakon.kz.

"В связи с кончиной известного предпринимателя и общественного деятеля Александра Машкевича президент Касым-Жомарт Токаев направил родственникам покойного телеграмму, в которой выразил соболезнования и отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана", – написал Желдибай в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на 72-м году ушел из жизни казахстанский предприниматель Александр Машкевич. Информацию об этом подтвердили в ERG.

Александр Машкевич — казахстанский бизнесмен, один из наиболее влиятельных предпринимателей страны. Родился в 1954 году в Бишкеке (тогда — Фрунзе, Киргизская ССР). Получил образование по специальности "филология", позже переключился на бизнес.

Являлся одним из основателей и ключевых акционеров международной горно-металлургической группы Eurasian Resources Group (ERG), которая ведет деятельность в Казахстане, Африке, Бразилии и других странах. ERG занимается добычей и переработкой природных ресурсов, в том числе ферросплавов, алюминия, меди и железной руды.