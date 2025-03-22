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События

Токаев выразил соболезнования по поводу кончины Александра Машкевича

Токаев, Александр Машкевич, соболезнования , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 23:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины казахстанского предпринимателя Александра Машкевича. Об этом 22 марта сообщил советник–пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает Zakon.kz.
"В связи с кончиной известного предпринимателя и общественного деятеля Александра Машкевича президент Касым-Жомарт Токаев направил родственникам покойного телеграмму, в которой выразил соболезнования и отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана", – написал Желдибай в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на 72-м году ушел из жизни казахстанский предприниматель Александр Машкевич. Информацию об этом подтвердили в ERG.

Александр Машкевич — казахстанский бизнесмен, один из наиболее влиятельных предпринимателей страны. Родился в 1954 году в Бишкеке (тогда — Фрунзе, Киргизская ССР). Получил образование по специальности "филология", позже переключился на бизнес.

Являлся одним из основателей и ключевых акционеров международной горно-металлургической группы Eurasian Resources Group (ERG), которая ведет деятельность в Казахстане, Африке, Бразилии и других странах. ERG занимается добычей и переработкой природных ресурсов, в том числе ферросплавов, алюминия, меди и железной руды.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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