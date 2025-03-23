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Общество

Грозы и снега: какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 24 по 26 марта

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Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 24 по 26 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 24 марта, по прогнозам синоптиков, в связи с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

"На юге Казахстана ожидается сильный дождь. На юго-востоке и западе также будут сильные осадки – дождь и снег", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В целом по стране ожидаются туман и усиление ветра. На севере и востоке – гололед, на юге – гроза.

В Астане

24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -1-3°.

25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем 0+2°.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем +5+7°.

В Алматы

24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°.

25 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +4+6°.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +4+6°.

В Шымкенте

24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.

25 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +10+12°.

26 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+10°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы.

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Андрей Дюсупов
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