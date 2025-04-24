Солнечная погода возвращается в Казахстан, но снег и дожди не отступают

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 25 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью на востоке Павлодарской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей, на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются заморозки -3°С.

"Отрог антициклона обусловит солнечную погоду без существенных осадков на севере, востоке, юге Казахстана. На остальной территории под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег), а также прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. На западе и востоке республики с ночные и утренние часы ожидается туман", – говорится в прогнозе.

В гидрометцентре также отметили, что высокая пожарная опасность:

сохранится – на западе, в пустынных районах Туркестанской области,

ожидается – в Кызылординской, на юге, в центре Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской областей.

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