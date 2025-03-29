Пыльные бури и туманы накроют РК: в Алматы и 9 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и девяти областях Казахстана на 30 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами туман. В Конаеве ночью и утром туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

На юге области Абай ожидается пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

С 20:00 29 марта до 20:00 30 марта в Риддере и Усть-Каменогорске сохранится предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.



Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 30 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь.

