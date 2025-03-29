#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.42
542.08
6
События

Пыльные бури и туманы накроют РК: в Алматы и 9 областях объявили штормовое предупреждение

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, туман в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 21:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы и девяти областях Казахстана на 30 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами туман. В Конаеве ночью и утром туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

На юге области Абай ожидается пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

С 20:00 29 марта до 20:00 30 марта в Риддере и Усть-Каменогорске сохранится предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 30 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Главы Казахстана и Узбекистана осмотрели выставку картин Кастеева и Тансыкбаева
События
20:35, Сегодня
Главы Казахстана и Узбекистана осмотрели выставку картин Кастеева и Тансыкбаева
Тепло до +23 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента
События
19:08, Сегодня
Тепло до +23 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков
События
18:35, Сегодня
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: